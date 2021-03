Secondo quanto reso noto dall'Ansa, che si rifà a fonti della Lega di Serie A, il programmato anticipo Lazio-Torino per la 25.a giornata di campionato si giocherà normalmente alle 18.30 di martedì 2 marzo, nonostante la quarantena disposta dall'Asl ai giocatori granata dopo gli otto casi di variante inglese.

I giocatori del Torino, quelli disponibili, nel pomeriggio di ieri, come da richiesta dell’Autorità sanitaria locale, si sono sottoposti al test con tampone molecolare per tutto il gruppo squadra.

La squadra di Nicola non è ancora partita per Roma; se non si presenterà all'Olimpico, sarà 3-0 a tavolino per i biancocelesti, con probabile punto di penalizzazione per il club granata, che potrà poi fare ricorso con buone possibilità di vincerlo come nel precedente di Juventus-Napoli.





Crediti immagine: twitter.com/TorinoFC_1906/status/1366453854280298500