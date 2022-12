La prima finanziaria del governo Meloni indica quali siano la direzione di marcia e le future intenzioni dell'esecutivo di destra. Giorgia Meloni, dopo essere stata eletta "capa" del governo, aveva affermato che la sua finanziaria si sarebbe basta su due valori fondamentali: la crescita economica e la giustizia sociale. Ebbene, nel documento elaborato dalla premier e dai suoi compagni di merenda, non c'è né l'una né l'altra.

La crescita economica resta solo nelle chiacchiere, nei fatti latita. Il nostro Paese, a differenza di altri, è fermo da anni, e con esso sono fermi pure gli stipendi. L'obiettivo dello sviluppo economico è stato annunciato da ogni governo che si è susseguito alla guida della nazione, ma non ha mai portato a risultati concreti. Meloni non è sfuggita a questa prassi: la sua finanziaria non prevede nemmeno un euro di investimento per le aziende, tranne gli sconti energetici. Anzi, si va in direzione contraria, visto lo stop al superbonus fiscale che è stato, fino ad ora, l'artefice della recente ripresa economica italiana.

Se l'obiettivo della crescita è inesistente, quello sulla giustizia sociale è anche peggio. Il governo ha previsto tagli alle scuole e nessun investimento per la sanità pubblica. I malati andassero a curarsi nelle cliniche private. Se hanno i soldi per farlo, altrimenti crepino pure. C'è la necessità di modernizzare la pubblica amministrazione, ma resta la macchina farraginosa che è sempre stata. In compenso arrivano i condoni per gli evasori e gli sconti ai disonesti. Si tagliano le pensioni sopra i duemila euro lordi e si pigliano i soldi dai percettori del reddito di cittadinanza per darli alle imprese per incentivarle ad assumere giovani che, forse, non assumeranno mai. Oltre ai professionisti e ai lavoratori che hanno redditi più che discreti, se non elevati.

Con il governo Meloni, attenta ai mercati, allo spreed e agli occhi feroci della finanza, la crescita economica è solo immaginata e la giustizia sociale è una chimera. La finanziaria per il 2023 avrà il difetto di aumentare le tensioni sociali e di allargare la forbice tra ricchi e poveri. È solo una manovra fatta per accontentare le varie anime della destra italiana. Uno schieramento dove ognuno porta a casa un piccolo risultato utile in chiave elettorale. Mentre i problemi economici e sociali vengono esasperati e nascosti sotto il tappeto con la complicità di quei media di regime asserviti alla logica del padrone.

Con la rivoluzionaria della Garbatella, quindi, non ci sarà nessuna riforma, almeno per ora, ma solo "spartizioni" clientelari. Una finanziaria politica lacunosa, ingiusta, iniqua e senza una visione. Solo la destra e i suoi seguaci potranno credere alla favola del boom economico meloniano e di una giustizia sociale che è solo nella testa della premier. Entrambi gli obiettivi sono sommersi sotto una montagna di demagogia che sarà buona per vincere le elezioni, ma che sicuramente non è buona per governare una nazione.