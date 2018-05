Crolla il solaio di una scuola, 4 bimbi feriti nel salernitano

Quattro bambini tra i 3 e i 5 anni sono finiti in ospedale. Al momento del cedimento in classe erano presenti circa 20 bambini.

La mancata tragedia si è verificata questa mattina in una scuola di Eboli dove, il cedimento di un solaio in una classe della scuola “V. Giudice” in piazza Della Repubblica, poteva avere sviluppi drammatici.





A cadere un pezzo di solaio e almeno due pannelli.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo decidendo di sgomberare immediatamente il piano terra dell’edificio.