La proprietà fallimentare di FTX ha puntato 150 milioni di dollari tra SOL ed ETH mentre continua il processo a Sam Bankman-Fried. Si tratta di uno scenario inedito, ma che comunque sta dando i suoi frutti.

Sulla carta infatti sono stati messi in staking oltre 5,5 milioni di SOL, per un valore di 122 milioni di dollari ai prezzi correnti, e poco più di 24.000 ETH, per un valore di 30 milioni di dollari.

In questo modo FTX ritorna in campo dichiarando di avere token per un valore di oltre 1,16 miliardi di dollari.