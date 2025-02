Durante l’ultima edizione di IMMENSE, la Giornata nazionale della ristorazione collettiva organizzata da ANIR Confindustria, Tommaso Putin, Vicepresidente di Serenissima Ristorazione, ha esposto le linee guida applicative per la sostenibilità delle imprese della ristorazione collettiva. L’obiettivo del progetto è quello di aumentare la sostenibilità e la responsabilità delle aziende del settore, spingendole a includere i criteri ESG nelle loro operazioni.



Tommaso Putin: “Definizione di un rating ESG per le aziende della ristorazione collettiva”

L’ultima edizione di IMMENSE, Giornata nazionale della ristorazione collettiva organizzata da ANIR Confindustria, si è svolta lo scorso novembre a Roma. All’evento è intervenuto anche Tommaso Putin, Vicepresidente di Serenissima Ristorazione, che ha illustrato le linee guida applicative per la sostenibilità delle imprese della ristorazione collettiva. Queste hanno lo scopo di responsabilizzare per favorire una migliore gestione delle imprese del settore e sono state sviluppate dalla Commissione Qualità, Innovazione e Sostenibilità di ANIR Confindustria, in collaborazione con Diligentia ETS e il marchio Get It Fair (GIF). “Il nostro è un settore con un forte impatto sociale – ha sottolineato Tommaso Putin – e l’obiettivo di questo progetto è arrivare alla definizione di un rating ESG per le aziende della ristorazione collettiva”.



Tommaso Putin: la presentazione delle linee guida

Tommaso Putin ha avuto il compito di esporre quali strumenti pratici le linee guida mettano a disposizione per le aziende della ristorazione e in che modalità permettano di integrare gli aspetti ESG. Lo scopo di questo progetto è quello di sensibilizzare le aziende attive nella ristorazione collettiva, consolidando la sostenibilità e la trasparenza di una gestione più responsabile. “Queste linee guida rappresentano il punto di partenza di un processo che, nei prossimi mesi e anni, coinvolgerà le imprese nell’adozione del modello Get It Fair, un framework riconosciuto per la certificazione ESG”, ha dichiarato Tommaso Putin. Tramite questo modello sarà possibile misurare e perfezionare le prestazioni dei criteri ESG delle aziende del settore, offrendo dei benefici anche all’ambiente. Dal 2002, il manager fa parte di Serenissima Ristorazione e ha ricoperto inizialmente il ruolo di Chief Financial Officer. Il suo contributo ha permesso all’azienda di crescere, gestendo servizi di ristorazione in alcune delle più importanti strutture ospedaliere del Paese, aziende, bar, scuole e self service. Nel 2020, Tommaso Putin ha assunto la carica di Vicepresidente di ANIR Confindustria.