Il 2023 è pieno di musica per Mark Donato ed il 2024 per questo artista inizia con lo stesso ritmo.



Il DJ producer toscano infatti sta collaborando con la cantante Ritha Nycols. Insieme hanno un singolo decisamente atteso. E' "La Zumbadera", canzone, scritta ed interpretata da una cantante che ha superato un brutto tumore e che vuole ritornare a vivere con la musica. E' senz'altro il brano prefetto per regalare emozioni. E' un inno alla vita e alla forza di volontà. "La Zumbadera" è un brano che unisce i ritmi latini con le sonorità elettroniche. Prodotta da Mark Donato e Ritha Nycols, sarà disponibile a partire da Marzo 2024.



Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c'è senz'altro il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte). Tra le sue realizzazioni più recenti, c'è un bootleg di un brano di Mario Venuti, "Caduto dalle stelle". La sua versione è andata in onda recentemente su Radio Italia, nel programma di Paoletta e Luca Camorcia di Radio Italia, "Radio Italia Party". Mark Donato è un vero professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Stanno raggiungendo ottimi risultati un suo rework, quello di "Hace Calor" ed uno disco originale, "Bonito".