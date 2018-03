Il 13 Novembre 2017 il Team di V.I.T.A. ha realizzato uno spot sul progetto dei BLUE HELMETS OF THE SEA, promosso dal CMAS (Confédération mondiale dés activités subaquatiques) presso l'ISTITUTO SUPERIORE S.CATERINA DA SIENA – AMENDOLA, che ospitava l'iniziativa, ovvero un corso per aspiranti subacquei, al fine di salvaguardare la pulizia del mare.

"DEEP" è successivamente diventato un progetto di docufilm sulla vita dei 4 ragazzi immigrati, allievi del corso, conosciuti in occasione dello spot (Wazib, Kante, Mihlad ed Emmanuel) alle prese con un processo di integrazione "altro" nella città di Salerno.

Peculiarità di queste storie: i membri del quartetto sono riusciti tutti, ognuno a modo suo, a trasformare la tragedia in mare in un'occasione di rivalsa e riscatto sociale. Attualmente il progetto di docufilm "DEEP" partecipa al bando "MigrArti 2018".

La regia è stata curata da Luca Alessandro premiato come creativo della Regione Lazio.

Il teaser di "DEEP" è stato impiegato anche come video promozionale da CMAS & THE BLUE HELMETS OF THE SEA nel corso di una discussione intervenuta all'interno del Parlamento Europeo il 29/11/2017.