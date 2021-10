Dopo gli avvisi dei mesi scorsi, il Comune rende noto che da domani non saranno più raccolti i sacchi neri contenenti i rifiuti: gli addetti della Caruter, quando ritroveranno davanti alle abitazioni o nelle zone preposte al ritiro questi sacchetti, procederanno, alla presenza della polizia locale, all’ispezione e alla verbalizzazione.

Il gestore dell’impianto di smaltimento dei rifiuti di Trapani infatti ha ribadito che non riceverà questi sacchi, obbligando gli autisti dei mezzi a riportarli indietro senza neppure verificarne il contenuto (sino ad ora venivano restituiti quelli, nei quali oltre l’indifferenziata contenevano umido o altre tipologie di rifiuto non conforme).

“Invito i cittadini ad utilizzare sacchi trasparenti o semi-trasparenti per evitare sanzioni. Il gestore è stato chiaro con i nostri uffici e noi non possiamo permetterci problemi nello smaltimento. I sacchi neri lasciati nei punti di ritiro non verranno più raccolti e anzi si procederà alle verbalizzazioni”.

Intanto l’ufficio Ambiente ha comunicato che lunedì 1 novembre, giornata festiva, il servizio raccolta sarà sospeso. Di conseguenza l’umido non dovrà essere depositato, poiché il ritiro riprenderà regolarmente il 4 novembre: martedì 2 novembre infatti sarà ritirata, come da calendario settimanale, la frazione indifferenziata.