Dal rosso al verde, Sebastian Vettel a 33 anni riparte per una nuova sfida in Formula 1 dopo la lunga esperienza in Ferrari, a caccia di gloria al volante della

Presentata la nuova Aston Martin (ex Racing Point) per la stagione 2021 di Formula 1. Probabilmente, anche quest'anno, come nel precedente, finiremo per parlare di una replica Mercedes, con cambio e sospensioni che sono quelle delle frecce nere (adesso sembra abbiano cambiato livrea) del 2020... senza dimenticare la power unit.

Verde militare o meglio ancora verde britannico il colore della AMR21, questo il nome della nuova vettura che avrà come piloti il giovane Lance Stroll, il figlio del proprietario del team, e l'ex Red Bull e Ferrari Sebastian Vettel. ad avere il compito di portare la AMR21 svelata oggi a competere con Ferrari, Red Bull, McLaren, Alpine e magari anche le dominanti Mercedes, con cui la monoposto condivide non solo il motore.

Thank you for joining us on this incredible journey. We’re just getting started... #AMR21 #IAMF1



Discover more ➡️ https://t.co/z3o7E5exWM pic.twitter.com/KD359otEZh — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 3, 2021

Nella presentazione on line - che ha visto i cameo anche di Daniel Craig e Tom Brady - Vettel ha dichiarato: "Sono qui per vincere, so che ci vorrà un po' di tempo, ma questo è l'obiettivo mio e del team. Ho molta esperienza e la metterò al servizio della scuderia, che secondo me ha molto potenziale. Sono motivato e ottimista. La macchina è bellissima, una delle migliori sulla griglia. Questa squadra, con poche risorse, è riuscita a inserirsi nella lotta al vertice".

Ma Lawrence Stroll non vuole certo essere da meno: "Ci saranno aspettative più alte - ha detto il pilota canadese - e vedo il 2021 come un'enorme opportunità di ottenere ottimi risultati. Abbiamo avuto un gran finale di 2020 e credo che anche quest'anno potremo iniziare bene".