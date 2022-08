Ieri sera, a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, una donna stava per lanciarsi dal balcone. I primi ad accorrere alle richieste di soccorso dei passanti sono stati i carabinieri. Tra quelli intervenuti vi era anche Sonia Cannistraci, 30enne siciliana, che è riuscita a dissuadere l'aspirante suicida dal gettarsi nel vuoto, grazie a quegste parole: "La tua vita è un bene troppo prezioso per sprecarla per un uomo che ti sta solo umiliando".

La donna in bilico sul balcone, disperata per le ennesime percosse subite compagno, l'ha ascoltata.

"Non voleva neppure rivolgermi lo sguardo, - ha poi dichiarato la carabiniera - già aveva una gamba fuori dalla ringhiera ma per fortuna sono riuscita a instaurare un contatto, anche visivo, con lei. Quando ho capito che tra di noi c'era empatia le ho detto che la vita è un bene troppo prezioso per sprecarla con un uomo che la stava solo umiliando. È stato allora che ho capito che aveva deciso di ascoltarmi e di desistere. La cosa più difficile è stata mettersi in sintonia con lei e con la sua sofferenza. Non mi guardava, era in preda all'ira e al panico. Per fortuna sono riuscita a farmi ascoltare e da quel momento in poi l'unico mio obiettivo è stato farle capire che non ne valeva la pena".

La donna, 49 anni, in passato era già stata vittima di violenze, ma non aveva mai avuto la forza di denunciarle. Stavolta, però, il compagno con cui conviveva, dopo l'ennesima aggressione, è stato arrestato.