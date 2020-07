Riceviamo e pubblichiamo.

ANLI ritiene sproporzionata la differenza di punteggio tra la Laurea in SFP e il Diploma Magistrale. Ciò è stato anche sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 2018.

Pur se il Diploma Magistrale è dichiarato “equivalente” rispetto alla laurea in Scienze della Formazione Primaria, consentendo ai DM l’iscrizione nella stessa fascia degli SFP, è di fatto sminuito nell'attribuzione del punteggio e fa risultare quasi inutile avere maturato, ai fini della posizione in graduatoria, il punteggio derivante dal servizio.

Attraverso l’attribuzione dell’enorme bonus agli SFP si viene a creare una disparità di trattamento difficilmente superabile in concreto.

Il DPR 14/3/2018 Numero affare 000666/2017 (Ricorso che riconobbe anche al Diploma Magistrale un bonus punteggio di 42 punti. Come ormai siamo abituati, ad un solo ricorrente venne riconosciuto ciò. Ormai in Italia il principio di parità di trattamento non viene attuato più, né dal Legislatore né dalla Giustizia).

ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti.