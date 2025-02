Questa appassionante Stagione dei Premi continua a riservarci sorprese! In tal senso ai prestigiosi Directors Guild of America Awards (DGA), i famosi riconoscimenti con cui il sindacato americano dei directors elegge ogni anno il miglior regista della stagione, influenzando la successiva scelta dei membri votanti per gli Oscar, Sean Baker per Anora ha battuto a sorpresa il favorito Brady Corbet per The Brutalist, considerando che aveva vinto un elevato numero di riconoscimenti tra cui il Golden Globe e il Satellite Award.

Lo scorso anno lo vinse Christoper Nolan per la pluripremiata pellicola Oppenheimer dopo aver letteralmente dominato la Stagione dei Premi per la categoria Miglior regia, verdetto confermato successivamente agli Oscar.