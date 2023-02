Papeete Beach e Villapapeete sono da oltre vent'anni il simbolo di divertimento e relax a Milano Marittima e non solo. Il divertimento firmato Papeete mette insieme persone di ogni età, da zero a 99 anni, sempre o quasi a ritmo di musica, con uno stile "pop" semplicemente unico.



Ecco perché non stupisce il successo internazionale di Papeete. Già in passato infatti tanti Papeete Party hanno preso in mezza Europa: in Gran Bretagna (al Maddox, un locale di Mayfair, a Londra), in Svizzera, in Belgio...



Siccome l'Europa non basta, ecco che Papeete punta dritto verso l'Asia ed i grandi eventi: il 27 gennaio '23 infatti il brand è sbarcato in Thailandia, per la precisione al BoBo club, a Bangkok. A volere fortemente il party è stato Andrea Risi, storico amico e cliente del Papeete beach insieme a Simone del Ferro, il direttore di quello che è considerato il locale notturno numero uno della capitale thailandese. Risi è un imprenditore che vive in Thailanda da 10 anni. Da sempre collabora con Papeete e quando è in Italia lo frequenta molto volentieri.



Marco Soldini, titolare del marchio Papeete insieme al fratello Luca, è stato particolarmente colpito dalla qualità della serata, organizzata con la massima in ogni dettaglio... proprio come succede ogni giorno e ogni notte a Milano Marittima, sulla spiaggia e sul dancefloor che cura con il suo staff. Chi ha ballato a Bangkok, lo ha fatto grazie ad un party particolare, che è stato anche un modo per promuovere Cervia e Milano Marittima nel mondo. La Thailandia è infatti frequentata da turisti provenienti da ogni continente, persone che proprio come chi ama la Romagna quando sono in vacanza vogliono mettere insieme relax, stile e divertimento.



C'è poi un'altra bella notizia per chi ha voglia di ballare in stile Papeete prima dell'inaugurazione della prossima primavera di Papeete Beach a Milano Marittima: a marzo '23 riparte lo Snow Tour, che ha già toccato località simbolo del turismo invernale come Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo, Roccaraso. Ogni party, tra musica ed après-ski, è perfetto per scatenarsi dopo una giornata sulle piste.



E che succede iinfatti sabato 18 febbraio? Papeete Snow Tour fa tappa a Courmayeur, allo Shatush Mont Blanc. Tra i tanti appuntamenti in programma, è da non perdere Papeete Snow XXL, ancora a Madonna di Campiglio (TN): sono 3 giorni consecutivi, da venerdì 10 a domenica 12 marzo, di festa e beach party in alta quota al Lab Apres Ski, 3 giorni perfetti per scatenarsi sulla neve.



L'organizzazione come sempre è a cura di Matteo Molina, che dirige una squadra affiatata di artisti in cui non manca mai Marco Cavax, professionista del mixer e del divertimento. Per Papeete Snow XXL in console e sul palco ci sono anche Dj Lab, Marco Scaia, Simone Quai e Alex The Voice.



///



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul



Papeete mette insieme, a Milano Marittima, la celeberrima spiaggia Papeete Beach e Villapapeete, location open - air serale e notturna aperta solo il sabato notte. Da oltre vent'anni Papeete è un punto di riferimento per chi cerca il massimo in stile pop: sole, relax in spiaggia, beach party, sunset ritual... e più tardi dinner show e notti in una location unica. Oltre che un vero e proprio fenomeno di costume, celebrato dai media e amato dai fan, Papeete è una realtà fatta di attenzione al servizio e ogni dettaglio della sua proposta. In spiaggia, ad esempio, ecco il ristorante La Pluma, aperto solo a pranzo. Le sue specialità romagnole sono spesso rivisitate dallo chef campano Vincenzo Caputo.



https://www.papeetebeach.com

https://villapapeete.com