Regione Sicilia. È stata indetta per lunedì 8 novembre, alle ore 15, esclusivamente in remoto, una conferenza di servizi per illustrare il progetto “Dopo di Noi”.

Ad indire la conferenza on line per la presentazione del piano distrettuale “Dopo di noi” inerente al distretto socio sanitario 39 è la direzione delle Politiche Sociali.