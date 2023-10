La comunità Uniswap può festeggiare dopo aver assistito a due eventi catalizzatori con cui sta facendo la differenza sul mercato.

Il primo di questi è legato all'approvazione di una proposta per investire 12 milioni di dollari in UNI in un market maker automatizzato, il noto protocollo Ekubo.

In questo scenario si calcola che questa nuova integrazione porterà UNI a salire ancora di più dopo aver raggiunto i 23,15 milioni di dollari, superando più volte i concorrenti PancakeSwap, Curve e Balancer.