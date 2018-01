Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN): 10/1 Reggaeton in Fabbrica, 12/01 Nord Sud Ovest Band (883 Tribute) Live, 13/01 Lou Albert (dj set)

Con il 2018 non cambia certo il divertimento tutto da vivere alla Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN). Anzi, le possibilità di far tardi col sorriso con gli amici, oppure in famiglia, crescono e si moltiplicano. Fabbrica di Pedavena infatti oltre che una birreria con dj set e/o musica dal vivo è prima di tutto un ristorante aperto a pranzo e a cena in cui godersi Piatti tipici della cucina trentina, hamburger gourmet, le mitiche costine, i galletti allo spiedo, pizze con ingredienti di qualità... e naturalmente tanta birra italiana.

Ma veniamo al programma del divertimento, che è decisamente ricco.

Mercoledì 10/01 Reggaeton in Fabbrica

Reggaeton in Fabbrica è un appuntamento sempre più amato e frequentato.

E' il sound del momento ed imparare a muoversi al suo ritmo potrebbe essere una buona idea. L'ingresso è sempre gratuito ed il divertimento scatenato garantito. Al mixer c'è Javi de Cuba DJ, alla voce arriva Alan Fernandez.

Venerdì 12/01 Nord Sud Ovest Band: 883 Tribute

Sul palco della Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN) va in scena uno scatenato tributo agli 883 e a Max Pezzali. Il progetto "Nord Sud Ovest Band" nasce dall'idea di portare sui palchi d'Italia il Tributo al gruppo e all'Artista che ha segnato gli anni Novanta fino ad oggi della musica Pop italiana. La band è riconosciuta dal movimento di pensiero "QuelloCheCapita.com" costola dei portali "883Network.com" e "Maxpezzalinetwork.com", i quali pubblicizzavano, dal lontano 1998, il front-man, Mik, in occasioni delle sue esibizioni come imitatore di Max Pezzali ai festival e serate del Veneto ed Emilia Romagna...

Sabato 13/01 Lou Albert dj set

Ritorna in Fabbrica il volto e la voce per eccellenza della nightlife trentina, ovvero Lou Albert. E' uno dei personaggi chiave di Viva.Fm, tra l'altro. Di sé dice: "La mia vita? Immaginate una dimensione fatta solo di emozioni da raggiungere, da vivere fino in fondo, da superare. Un mondo sempre accompagnato da buona musica, dove il suono scandisce ogni movimento, ogni respiro... Questo è il mio mondo, la mia dimensione. Nella vita vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, e cerco sempre di farmi travolgere da ciò che mi piace!"

Fabbrica di Pedavena - Levico Terme (TN)

Via Traversa Lido, 4 - 38056 - Levico Terme

Tel. 0461700366

https://www.facebook.com/fabbricalevico/

B612 Hotel

http://www.b612hotel.it/ita

Tel 04611533035