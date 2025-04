"È una vittoria enorme. Siamo molto felici. È una vittoria storica, non solo per il Bodø/Glimt, ma per tutto il calcio norvegese. Siamo molto contenti di aver raggiunto la semifinale. Ero arrabbiato per le occasioni sprecate, ma si sa che fa parte del calcio ed è per questo che lo amiamo. Mi sono fidato del mio istinto sui rigori. Anche dopo aver parato il tiro di Castellanos, non mi sono reso conto che avevamo vinto, ma poi ho visto i ragazzi correre e ho iniziato a correre anche io".

Così Nikita Haikin, il portiere del Bodø/Glimt, ha commentato la vittoria ai rigori con cui i norvegesi hanno battuto la Lazio in trasferta ai calci di rigore, dopo che alla fine dei supplementari il risultato aggregato era 3-3 (2-2 alla fine del tempo regolamentare).

Questa la delusione del tecnico dei biancocelesti, Marco Baroni:

"Dispiace perché la squadra ha fatto una partita straordinaria: rimangono la grande prestazione e il sostegno del nostro stadio. La squadra si è battuta con grande qualità, con grande energia: sono orgoglioso dei ragazzi, faccio i complimenti a loro e al nostro pubblico. È chiaro che ci resta il dolore di questa eliminazione perché meritavamo di passare il turno. Abbiamo avuto tante occasioni finché la squadra ha avuto energie, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Abbiamo giocato con tanto ritmo, portando sempre una pressione alta: la prestazione è stata davvero straordinaria".

Questi gli accoppiamenti delle semifinali di Europa League 2024-25 che si disputeranno alle 21:00

Andata (1° maggio)

Tottenham - Bodø/Glimt

Athletic Club - Manchester United

Ritorno (8 maggio)

Bodø/Glimt - Tottenham

Manchester United - Athletic Club





In Conference League, seppure con un po' di brivido, la Fiorentina pareggia in casa 2-2 con gli sloveni del Celje e conquista per la terza volta di fila le semifinali di Conference League (risultato aggregato 3-2).

I viola passano in vantaggio grazie a Rolando Mandragora al 37', con la quinta rete nelle sue ultime sei presenze nella competizione. Nella seconda frazione di gioco, dopo nove minuti, Matko pareggia, e al 65' gli ospiti passano addirittura in vantaggio con un gol di testa su azione da calcio d'angolo, pareggiando il computo dei gol dopo l'andata. Due minuti dopo, però, Kean realizza la rete del 2-2 definitivo che vale la semifinale che vedrà i viola affrontare il Betis di Pellegrini. La Fiorentina nel primo tempo si è divorata tre palle gol e nella ripresa si è vista annullare dal VAR due reti per fuorigioco.

Questo il commento del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, a Sky:

"Il lato positivo è il passaggio del turno. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Siamo felici del passaggio. Queste partite ci devono far crescere perché non possiamo lasciare tutto questo spazio agli avversari. Siamo felici comunque del passaggio del turno, siamo orgogliosi. Facciamo degli ottimi primi tempi e poi alla prima disattenzione prendiamo gol. Ci siamo abbassati e dobbiamo capire che non ci possiamo snaturare. Vogliamo comandare il gioco, poi ci sta nella gara capire i momenti. A volte duriamo fatica a capirli però cresceremo.La componente testa è fondamentale per i calciatori. Quando affrontiamo grandi squadre l'attenzione deve essere al 100%, quando affronti delle piccole rischi invece di prenderla sotto gamba e non fare la giusta prestazione. Adesso sappiamo che affrontiamo una grandissima squadra come il Betis e la partita si prepara da sola. Il nostro sogno comunque è arrivare fino in fondo".

Questi gli accoppiamenti delle semifinali di Conference League 2024-25 che si disputeranno alle 21:00

Andata (1 maggio)

Real Betis - Fiorentina

Djurgården - Chelsea

Ritorno (8 maggio)

Fiorentina - Real Betis

Chelsea - Djurgården