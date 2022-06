MADE IN PORTUGAL naturalmente in mostra alla Tortona Design Week dal 6 all'11 giugno 2022. Una selezione esclusiva dei migliori prodotti portoghesi per l'home design e l'interior design sarà esposta dal 6 all'11 giugno in uno degli spazi più iconici della città di Milano. La mostra "MADE IN PORTUGAL naturally" si svolge nell'ambito della Tortona Design Week, il vivace e straordinario evento dedicato a questo cluster.

L'esposizione portoghese, ubicata in Via Tortona al 30, presenterà una sofisticata collezione di prodotti di diversi settori, tra questi: mobili, biancheria da letto, tessuti per la casa, posate, ceramiche, illuminazione e tappeti. Oltre 40 i brand coinvolti. I visitatori, infatti, potranno trovare soluzioni di alcune delle aziende portoghesi più conosciute, come: Laskasas, GlammFire, JMS, Spal e Ferreira de Sá Rugs, che insieme, simuleranno un'area accogliente e raffinata composta da una lounge e un bar.

La mostra è curata dal designer franco-portoghese Christophe de Sousa, il quale, grazie ad un vasto bagaglio d'esperienza in svariati settori, è già stato premiato sia in Europa che negli Stati Uniti, per la sua nota passione per i processi di creazione e produzione.

Il sughero, uno dei materiali più tradizionali dell'industria portoghese, è grande protagonista di questa mostra. Un'area speciale del salone, coordinata dal designer Toni Grilo, noto e apprezzato designer nel settore dell'arredamento portoghese, è interamente dedicata ai prodotti sostenibili realizzati in questo materiale. Grazie alla forte attenzione per la promozione dell'economia circolare e del savoir-faire degli artigiani portoghesi, questo angolo è uno dei principali punti di forza dell'esposzione "MADE IN PORTUGAL naturally".

Dopo il successo dell'anno scorso, APIMA (Associazione Portoghese del Mobile e delle Industrie Affini) e AICEP hanno deciso di organizzare una seconda iniziativa, con l'obiettivo di promuovere i marchi e i prodotti portoghesi presso il pubblico italiano, ma anche presso le migliaia di designer, buyer e altri professionisti internazionali che visitano Milano durante quella settimana.

"Non avremmo potuto ricevere un riscontro migliore della precedente mostra, sia da parte del pubblico che della stampa. Quest'anno, con la ripresa dei viaggi internazionali e degli eventi commerciali, le nostre aspettative sono ancora più alte. Prevediamo di ricevere oltre 5.000 visitatori e di promuovere i nostri marchi all'interno dei nostri tradizionali mercati di esportazione, ma anche nei mercati emergenti di grande potenziale", afferma Joaquim Carneiro, Presidente di APIMA.

Con una forte attenzione all'innovazione e alla personalizzazione, la fiera evidenzia anche la sostenibilità delle soluzioni portoghesi, promuovendo l'economia circolare.

Il MADE IN PORTUGAL naturalmente alla Tortona Design Week può essere visitato dal pubblico in Via Tortona, 30, dal 6 all'11 giugno, dalle 10 alle 20 (10-22 il 10 e l'11).