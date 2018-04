Samuele Sartini: un'estate tra i top club italiani... e pure al Jimmy'z di Montecarlo

Sarà un'estate 2018 decisamente piena di impegni per il dj producer Samuele Sartini, uno dei professioni del mixer italiani che portano in giro per il mondo il sound tricolore. Ad esempio, l'11 agosto 2018 sarà in console all'esclusivo Jimmy'z Di Montecarlo, uno dei top club del pianeta...

Ma andiamo, se possibile, con ordine, visto che il calendario di Samuele Sartini è veramente ricco di appuntamenti da non perdere. Venerdì 20 aprile è al KYI Club di Modena insieme a Gregor Salto, mentre la sera dopo, sabato 21 aprile, è al Sali & Tabacchi di Reggio Emilia. Il 24 aprile invece è al celeberrimo Pineta di Milano Marittima, discoteca simbolo della notte e dello stile in Riviera Romagnola e non solo.

Tra i tanti appuntamenti estivi o primaverili che Samuele Sartini farà scatenare con stile citiamo almeno, in ordine sparso: La Piscina dei Castelli, in Liguria, per l'opening party del 16 giugno; Il RioBo di Gallipoli, luogo di ritrovo d'eccellenza in Salento, per l'inaugurazione del 26 maggio... Inoltre Samuele Sartini sarà spesso guest a La Via delle Spezie a Reggio Emilia, al già citato Pineta di Milano Marittima, al Gilda di Castelletto Ticino, al Sesto Senso di Desenzano, all'Ostras Beach in Versilia, a Il Moro di Palermo...

Tra l'altro Samuele ha appena pubblicato un brano perfetto per far tardi con il sorriso "M.I.A", prodotto con Smashing Beat, su PornStar Records. E' un brano decisamente house e decisamente perfetto per chi vuol muoversi a tempo con stle. Sulla sua pagina Facebook è poi disponibile una parte di "THE 15:17 TO PARIS", il nuovo film di Clint Eastwood, proprio quella in cui si ascolta e magari si balla "Seek Bromance", brano che usa la melodia della sua "Love u Seek", uscita da poco in un elegante 2K18 Rework.

www.facebook.com/djsamuelesartini/

www.instagram.com/djsamuelesartini/

Samuele Sartini, Smashing Beat - M.I.A (Pornstar Records)

Beatport: http://www.beatport.com/track/m-i-a-original-mix/10313122

Traxsource: https://www.traxsource.com/track/5134286/m-i-a-original-mix

Samuele Sartini è un top dj house italiano molto attivo nei top club di tutto il mondo. Marchigiano, è nato a Chiaravalle (AN) e risiede a Monte San Vito. Nell'estate 2017 ha fatto ballare party legati al GP di Formula 1 nel Barhein, il Jimmy'z di Montecarlo e in Italia è guest in costanza al Pineta di Milano Marittima e al Just Cavalli di Milano, due dei locali di riferimento per chi cerca l'esclusività. In console ho stile preciso e una tecnica esemplare, ma più che di 'numeri' e gesti che sanno stupire, ogni suo suoi dj è pieno di musica e di melodia, ovvero si mette sempre al servizio di ha voglia di ballare. Samuele Sartini è anche un produttore conosciuto in tutto il mondo. Ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren ed ha all'attivo diverse hit all'attivo diverse hit recenti ("When The Sun Goes Down", interpretata da Jay Sebag, è stata trasmessa da emittenti come RTL 102,5 TV, Radio 105, Radio Deejay ed m2o, proprio come "Gimme the Funk", che è piaciuta anche a stelle del mixer come Todd Terry, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Sander Van Doorn o Robbie Rivera). E non è tutto: troppi non sanno che Avicii deve un po' del suo successo proprio a Samuele Sartini. Per la versione cantata del suo primo successo (Tim Berg - "Seek Bromance"), Avicii prese la voce da "Love U Seek", un brano pubblicato da Samuele Sartini nel 2011 su Do It Yourself. Questa canzone è tornata con Rework curato dal dj marchigiano nel gennaio 2018, una nuova versione che mette ancor più in in risalto la bella voce di Amanda Wilson.