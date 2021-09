L’Amministrazione comunale, con riferimento alla distribuzione dei kit della raccolta differenziata, comunica che la decisione di prevedere il ritiro da parte dei cittadini presso dei punti stabiliti, divenuta motivo di ennesima polemica politica, non è legata assolutamente a scelte politiche; bensì da ragioni organizzative decise direttamente dagli uffici: nessun atto di indirizzo infatti è stato formulato.

Gli uffici hanno verificato che in occasione del precedente appalto, che pure prevedeva la consegna dei contenitori, solo una bassa percentuale di kit è stata distribuita per difficoltà a raggiungere gli utenti, che per motivi di lavoro o altro spesso non si trovavano nelle loro abitazioni negli orari fissati.

La presenza d’un punto di ritiro stabilito in una determinata giornata e in un arco di tempo più ampio consente invece ai cittadini di ricevere il kit senza problemi d’alcun genere, ottenendo anche quella personalizzazione, che è fondamentale per stabilire la quantità di rifiuto smaltito. Quanto alla richiesta del documento di riconoscimento e della bolletta Ta.Ri. si ritiene non trattarsi di adempimenti impossibili, ma alla portata di tutti. Continua il trend decrescente dei positivi al Covid a Milazzo.

Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza in provincia di Messina, oggi in città sono 83 i milazzesi risultati positivi al tampone.