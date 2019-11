Proprietario di una catena di 154 distributori di veicoli del marchio Toyota in 5 Stati americani, un patrimonio da 4 miliardi di dollari, filantropo, pilota... questo un breve ritratto di Dan Friedkin, il nuovo americano che dovrebbe sostituire Pallotta nella proprietà della AS Roma.

Il condizionale, ovviamente, è d'obbligo. Comunque, in base alle ultime indiscrezioni, Friedkin acquisterebbe circa 130 dei 150 milioni relativi all'aumento di capitale lanciato dalla società giallorossa, riferiti alle azioni in mano a Pallotta e alla holding As Roma Spv Llc che possiede l’85,677% delle azioni del club.

Dopo aver messo così un primo piede nella società, Friedkin inizierebbe la scalata vera e propria, purché venga superato l'ostacolo relativo alla valutazione.

Infatti, secondo Friedkin il valore della Roma sarebbe di circa 600 milioni (da cui scalare i 272 relativi ai debiti in essere), più gli 80 che Pallotta ha già speso per lo stadio. Per l'attuale proprietà, invece, la valutazione della Roma si aggirerebbe sugli 800 milioni.