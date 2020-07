Proseguono gli incontri sui temi della semplificazione amministrativa, organizzati dalla Città Metropolitana di Messina, nell’ambito del progetto ANCI Metropoli Strategiche: si svolgerà mercoledì 29 luglio, dalle ore 9:45 alle 12:00, sia in presenza nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, che in modalità webinar l’incontro dedicato al nuovo Decreto legge 16 luglio 2020 n.76, cosiddetto “Decreto Semplificazione”, per un primo commento ed esame delle principali misure introdotte.

Dopo la registrazione dei partecipanti, il Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca porgerà i saluti istituzionali. Ad aprire il dibattito sarà il Segretario Generale della Città Metropolitana di Messina avv. Maria Angela Caponetti, che relazionerà sulle misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; successivamente interverrà la dott.ssa Caterina Malara, consulente ANCI, che approfondirà le tematiche relative alla semplificazione amministrativa.

Al termine si apriranno gli interventi ed il dibattito con i rappresentanti dei Comuni partecipanti ed i dipendenti della Città Metropolitana di Messina. Il “Decreto semplificazione” interviene in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; semplificazioni procedimentali e responsabilità; misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

L’incontro vedrà la partecipazione dei Sindaci e dei Segretari dei Comuni della Città Metropolitana, dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative.

La 3^ Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio Programmazione OO.PP. e Servizi integrati, con ordinanza n. 16, ha disposto la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale agricola Oglio Paddo, in contrada Livari, di Altolia nel Comune di Messina, dalle ore 20:00 alle ore 23:00 di domenica 26 luglio 2020.

La disposizione interdittiva è stata emanata a seguito della richiesta pervenuta dalla Parrocchia S. Maria La Scala e S. Biagio di Altolia in occasione della festa di S. Biagio.