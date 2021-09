Abbiamo fatto quattro chiacchiere con i dj producer toscani SexyCools, ovvero Simon Beta e Mike Lucas. Entrambi sotto contratto con Sony Music, sono in forte ascesa nello scenario della dance internazionale. Con la loro musica totalizzano su Spotify oltre 90.000 ascoltatori mensili, un bel numero. Nati nel novembre 2017, hanno remixato hit mondiali come "The Rhythm of the Night" e "Baby Baby" (insieme all'amico Deep Divas) di Corona e collaborato con star del calibro di Ne-Yo e Snoop Dogg. Il loro nuovo singolo, una nuova versione di "Million Voices", è è uscito da poco Spinnin' Records, una delle label simbolo della dance. L'hanno prodotto con Le Pedre e Paolo Pellegrino e ha già totalizzato ascolti interessanti su Spotify. Il video è poi già vicino al traguardo delle 100.000 views su YouTube in solo una settimana dalla pubblicazione.

"Già nel 2012, grazie al successo internazionale dei brani che producevamo come Doctors In Florence, ci esibivamo in diversi locali", racconta Mike Lucas. "Nei nostri set, accanto alle nostre tracce spesso proponevamo 'Million Voices', che in quegli anni è stato uno dei dischi più suonati in assoluto. Per questo, mettere le mani sul campionatore ricreando il movimento inconfondibile del tema della traccia è stato un attimo". La versione originale di "Million Voices" di Otto Knows è già da tempo da tempo un classico della progressive house. Nata da un sample usato in modo decisamente creativo tratto dall'omonima canzone di Wycleaf Jean (inclusa nella colonna sonora del celebre film "Hotel Rwanda"), oggi viene di nuovo ascoltata e ballata grazie ai Sexycools.

Un successo assoluto come quello di Simon Beta e Mike Lucas raramente arriva dal niente."Subito prima dell'inizio della pandemia avevamo pubblicato tre tracce, tutte andate davvero bene", racconta Simon Beta. "'Lolita', con un featuring di Snoop Dogg, "U R The One" con quello di Ne-Yo e 'Coming Home', il cui video raggiunse addirittura il N.1 della classifica di Mtv Olanda. Purtroppo il lockdown ha poi bloccato un po' tutto, compresa la nostra crescita. Inizialmente, tutto ciò che stava capitando per colpa del Covid-19 mi aveva distratto molto. Per fortuna Mike ha avuto una reazione diversa. Ha continuato a buttare giù idee... 'Million Voices', che oggi potete ascoltare, è frutto soprattutto del suo impegno. Lavoro di studio, oltre a tanto lavoro in palestra".

Fare i dj producer può sembrare facile, ma dietro ogni brano c'è un grande lavoro, prima di tutto un continuo aggiornamento musicale. "Ascoltiamo principalmente slap house, deep e dance", racconta Mike Lucas. "E' il nostro mondo musicale, dobbiamo tenerci aggiornati e cercare di 'anticipare la corrente'. Anche perché pubblicare un brano oggi non è facile né immediato. Una volta che il disco è finito ed approvato, bisogna percorrere tanti step: ideare e produrre il video, mettere in campo la campagna promozionale pre release e inviare o promo ai top dj e ai media. La parte più lunga è poi la lista d'attesa. Ogni label importante ha le sue strategie... Riassumendo: una volta che un disco è finito, per la pubblicazione ufficiale di solito passano mesi e mesi".

Sexycools - Instagram

https://www.instagram.com/sexycoolsofficial/

Le Pedre x Sexycools x Paolo Pellegrino - Million Voices su YouTube

https://youtu.be/UhivPb5j4dE

Le Pedre x Sexycools x Paolo Pellegrino - Million Voices su Spotify

bit.ly/Sexycools1