Robin Novaku si sta facendo notare nella scena musicale elettronica internazioale. Il suo nuovo singolo è in uscita a marzo 2022 e tra addetti ai lavori ed appassionati di dance c'è grande attesa.



Nato il 5 agosto del 1995 in Albania, è un dj producer e compositore cresciuto in Italia, dove ha preso forma la sua carriera musicale. Il suo primo singolo, "Stranger Love", l'ha pubblicato l'1 giugno 2018 sull'etichetta olandese Atlast Records: in soli due mesi il brano è diventato virale soprattutto in Germania, totalizzando più di un milione di play su Spotify.



Nel 2019 per Robin Novaku le release sono state davvero tante. Il 19 Gennaio ha pubblicato "Work For You", prodotta in collaborazione con Max Landry, ricevendo importanti supporti da radio e da dj producer internazionali. Nel febbraio dello stesso anno è stata la volta di "Talk", realizzata in collaborazione con Joey Busse e pubblicata dall'importante label australiana Teamwrk Records, gestita dal celebre dj Will Sparks (è distribuita da Universal Music Australia Distribution Deal e licenziata in Danimarca a Sony Music). Ad agosto è uscita su Atlast Records "Hey", mentre il 6 Dicembre su Sony Music Italy è arrivata "Please Don't Go", prodotta in collaborazione con il producer Americano Jonas Wak. Il brano ha debuttato in top ten su iTunes Italy.



Nel 2020 Robin Novaku ha collaborato ancora con Jonas Wak, pubblicando "Hold On" su Teamwrk Records, mentre nel 2021 sono arrivate "Paparazzi" e "Get Lost", perfette come colonna sonora per un'alba o un tramonto in ogni parte del mondo.



Un recente post di Robin Novaku su Instagram

https://www.instagram.com/p/Ca0LaNfI_lk/