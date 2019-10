Andy Rubin annuncia Project GEM: il prossimo Essential Phone sarà meno essenziale e molto particolare

Più di due anni fa nel mercato degli smartphone è entrato un nuovo "player", Essential, che ha presentato il suo primo (e fino ad ora unico) smartphone: l'Essential Phone.

Dopo tutto questo tempo, un'era geologica in un settore ad altissima obsolescenza come quello dei prodotti IT, il fondatore dell'azienda (Andy Rubin) ha condiviso le immagini con cui ha annunciato Project GEM, il prossimo smartphone di Essential.

Questo smartphone è abbastanza particolare e probabilmente integrerà qualche funzionalità software interessante ed innovativa per poter conquistare gli utenti.

Di certo se quello anticipato nelle immagini sarà il prodotto finale (come sembra), andrebbe a rivolgersi ad una clientela abbastanza particolare ed a tutti quegli utenti che vogliono farsi notare.

Infatti, oltre alle ridotte dimensioni, lo caratterizzano la forma "allungata" e stretta, a cui si aggiunge il cono pronunciato che ospita la fotocamera sul retro.