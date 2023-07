Nella giornata dell’8 luglio, a Bagheria, nel Palermitano, è stata inaugurata la prima mostra fotografica personale di Sara Cilea, dal titolo: “La mia Baaria”.

Nella mostra, allestita nella chiesetta sconsacrata di Villa San Cataldo, i visitatori potranno ammirare, fino al 16 luglio (dal martedì alla domenica dalle 16.30 alle 19.00), i meravigliosi scatti di Sara Cilea in cui vengono immortalati con sapiente maestria scorci di Bagheria, il suo paese d’origine, noto anche come “La Città delle Ville”, per via della presenza di numerose ville barocche.