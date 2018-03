Romanzi e storie d'amore

E SCUSA SE TI AMO e CUORE & DISTINTIVO sono i primi due capitoli della trilogia E SCUSA SE TI AMO scritta da Valentina Morena Iannucci.

Storia d'amore molto interessante e ricca di sfumature.

E SCUSA SE TI AMO:

Alice Elia, giovane infermiera, a causa dello smarrimento del cellulare di sua

Cugina Michela, conoscerà il capitano dei Carabinieri Andrea Corti.

Uomo rigido e sicuro di sé.

Tra i due, scoccherà subito una scintilla.

Si ritroveranno a battibeccare spesso come una coppia, negando a se stessi che

Tra loro è stato amore a prima vista.

Si ritrovano spesso in situazioni strambe fino a qual viaggio, che cambierà le cose.

Lì, si dichiareranno il proprio amore. Amore che costringerà Alice, a partire per gli stati uniti

Cuore & Distintivo:

Andrea distrutto per la partenza di Alice, decide di non darsi per vinto e

Cercherà di riconquistare la sua amata.

I due, si ritroveranno di nuovo faccia a faccia, uniti dal destino.

Tra incomprensioni e gelosia, si chiariranno e torneranno insieme ma

Ancora una volta, il loro amore verrà messo alla prova.

Andrea dovrà combattere tra cuore e distintivo, mentre Alice si ritroverà

In una situazione Che mai, si sarebbe immaginata.

La loro storia viene di nuovo distrutta, ma si incontreranno ancora.

