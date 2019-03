Essere o Diventare Deejay Producer: un percorso professionale per andare in console by Confartigianato e Paola Peroni, a Brescia

Da Marzo 2019 a fine giugno dello scorso anno, Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale – UPA Servizi "Essere o Diventare Deejay Producer". Si tratta di un corso, che è un vero percorso professionale per diventare professionisti del mixer, della console. Le sedi del corso sono due: c'è la sede Confartigianato a Brescia e c'è l'Art di Desenzano, una delle discoteche di riferimento in Italia.

Tra i docenti ci sono professionisti dl music business davvero molto affermati, persone che con la loro esperienza possono davvero insegnare molto: c'è Willy Marano, che lavora come manager per super star come Vasco Rossi ed Eiffel 65. C'è Gianfranco Bortolotti, creatore di Media Records e talent scout di artisti come Mr.Rain. E ovviamente c'è Paola Peroni, ideatrice del corso, che con Graziano Fanelli, anima musicale di Radio Studio Più, regalerà trucchi e segreti del mestiere.

Negli anni la figura del dj è decisamente cambiata. Troppo spesso gli addetti ai lavori italiani ricordano il passato della professione un po' come vogliono. Negli anni '80 i dj erano quasi sempre semplici metti dischi, ma non lo ricorda nessuno... E' solo negli anni '90 che questa figura professionale diventa importante, insieme alle discoteche. Oggi, con l'evoluzione delle tecnologie, fare il dj è senz'altro più facile, per farlo davvero bene è necessario imparare molto. E' decisamente logico andare a scuola, facendo un bel corso…. ad esempio Essere o Diventare Deejay, a Brescia.

Maggiori informazioni sul corso sono disponibili su Facebook, consultando la pagina "Essere o Diventare Deejay": www.facebook.com/essereodiventaredeejayradioshow/