Per la prima volta nella sua storia, l’Academy introdurrà agli Oscar 2026 la categoria Best Casting, riconoscendo finalmente il ruolo fondamentale dei casting director, che, sebbene spesso invisibili, sono determinanti nell’identità narrativa e umana di un film. Non sarà premiato il cast in sé, ma chi ha saputo selezionarlo con sensibilità e visione.

Dal 2013 i casting director fanno parte della branch dell’Academy, ma con questa nuova categoria ottengono una legittimazione artistica anche nella Stagione dei premi. Una vera e propria rivoluzione che potrebbe finalmente mettere in luce carriere straordinarie, spesso rimaste nell’ombra, ma che hanno contribuito a definire il volto del cinema contemporaneo.

Tra i nomi più promettenti per questa prima edizione figurano Francine Maisler, Nina Gold, Mary Vernieu, Tiffany Little Canfield e Bernard Telsey, Jennifer Venditti e Yngvill Kolset Haga e Avy Kaufman. Una “prima classe” che si distingue per la predominanza femminile, segnando un passo importante verso il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità dietro le quinte.

Con l’introduzione di questa categoria, l’Academy non solo colma una lacuna storica, ma rende finalmente visibile un lavoro creativo essenziale per la forza e la credibilità delle storie raccontate al grande schermo.