Dopo l’entrata in vigore della nuova normativa tendente ad uniformare in tutto il territorio regionale i Regolamenti edilizi comunali, l’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso di consultazione pubblica per valutare alcune proposte, che potranno giungere da professionisti locali da trovare accoglimento nel nuovo Regolamento, il quale, adeguato alle proprie specificità, sarà sottoposto all’esame del Consiglio.

Il Regolamento tipo edilizio unico contiene le norme tecniche relative alle modalità di costruzione e modificazione dei manufatti edilizi e al recupero del patrimonio edilizio esistente nonché le norme, generali e specifiche, di carattere tecnico-estetico, igienico-sanitario, sulla sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, sulla sicurezza degli impianti, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione dei rischi, in conformità alle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti, le quali prevalgono sulle norme del REC in quanto di rango superiore.

Tale Regolamento – secondo quanto disposto dalla normativa – dovrà essere adottato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S, avvenuta il 3 giugno, con apposita delibera del Consiglio Comunale, “apportando eventuali integrazioni al fine di adattare il medesimo regolamento edilizio alle specifiche caratteristiche locali”.

“L’Amministrazione – ha detto l’Assessore all’Urbanistica Santi Romagnolo – ritenendo opportuno favorire la partecipazione ed il coinvolgimento di professionisti tecnici o imprese che operano nel territorio comunale, tramite l’acquisizione di proposte che saranno valutate dal Dirigente del Settore Ambiente e Territorio, ha pubblicato questo avviso fissando il 5 settembre quale data ultima per la trasmissione delle proposte, tramite la p.e.c. del Comune” ([email protected]).