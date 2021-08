I testimoni di Geova sembrano avere un particolare paura per i mezzi di informazione. Nelle loro pubblicazioni, così come sul loro sito ufficiale, i capi del movimento hanno più volte ribadito la necessità per i fedeli di non leggere contenuti avversi ai testimoni di Geova, anche se questi contenuti sono fatti di cronaca e non opinioni personali.

Recentemente, sembra che il corpo direttivo dei testimoni di Geova abbia diffuso un video in cui accusa i media di essere promotori di una propaganda ostile verso il movimento orchestrata dai dissidenti. Un video che, se fosse confermato, paleserebbe tutta la preoccupazione che i capi geovisti nutrono verso i media, demonizzati come se questi fossero uno strumento diabolico messo in pratica per destabilizzare l'organizzazione.

Chiunque sia un giornalista saprà bene che un cronista o un reporter prima di pubblicare una notizia deve verificare le fonti da cui ricava la notizia. E sa pure che, quando tratta fatti di cronaca, deve separare i fatti dalle opinioni. I testimoni di Geova, invece, accusano i media di inventarsi le notizie con il solo scopo di gettare fango sulla comunità.

Loro non contemplato un particolare: le denunce che hanno riguardato i casi di pedofilia insabbiati dall'organizzazione. Le condanne inflitte ai testimoni di Geova colpevoli di abusi sessuali sui minori. I fedeli morti per aver rifiutato una trasfusione di sangue. I conti segreti e gli investimenti finanziari fatti in aziende che producono armi e tabacco. Le immagini subliminali di natura satanica stampate sulle loro pubblicazioni e altro ancora, non sono opinioni, sono fatti. Fatti comprovati da sentenze, denunce, documenti, testimonianze, prove.

Eppure per i testimoni di Geova tutto ciò non è altro che una campagna diffamatoria nei loro confronti. Una campagna diventata ancora più insidiosa se si pensa che viviamo in un'epoca in cui ai media tradizionali si sono aggiunti pure i social network, che spesso pubblicano fatti e notizie che giornali e telegiornali di solito trascurano o sottovalutano.

La verità, quindi, è che se i capi dei testimoni di Geova invitano i fedeli a non leggere contenuti ostili ai testimoni di Geova è perché hanno paura che i loro membri possano imbattersi in verità scomode per l'organizzazione. Loro devono necessariamente nascondere certi fatti e, se non possono farlo tappando la bocca ai media, allora bisogna chiudere gli occhi dei fedeli. Questo modo di fare ricorda tanto il libro 1984 di Orwell, dove si dice che per controllare le persone bisogna innanzitutto controllare l'informazione, perché chi controlla l'informazione controlla anche le persone. Amen.