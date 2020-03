Durante la presentazione di oggi i protagonisti sono stati senza dubbio lo Xiaomi Mi 10 e soprattutto lo Xiaomi Mi 10 Pro, ma Xiaomi ha presentato anche lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G che potrebbe diventare lo smartphone più interessante tra quelli della Mi 10 Series (e non solo).

Lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G non è un top di gamma come Mi 10 e Mi 10 Pro, ma come si può intuire dal nome supporta le reti 5G.

Inoltre, il dispositivo ha comunque delle ottime caratteristiche tecniche e il retro è forse più bello rispetto a quello di Mi 10 e Mi 10 Pro (di sicuro segue linee più attuali).

Il Mi 10 Lite 5G potrebbe diventare uno degli smartphone più venduti di sempre poiché a delle caratteristiche interessanti abbina anche un prezzo "da urlo".

Le caratteristiche del prodoto:

Display: AMOLED TrueColor, 6.57″, Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 765G

GPU: Adreno 620

RAM: 6GB

Memoria interna: 64/128GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC

Fotocamera posteriore: quadrupla (48MP, f/1.79 + 8MP, f/2.2, sensore grandangolare + 2MP, f/2.4, sensore per le macro + 2MP, f/2.4 sensore per il calcolo della profondità di campo), flash LED

Batteria: 4160 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, sensore ad infrarossi, jack audio da 3.5 mm