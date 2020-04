È morto all'età di 81 anni Brian Dennehy? Chi era? Un attore americano. Mai sentito, diranno i più.

In realtà, però, anche chi non ne conosceva Brian Dennehy lo aveva visto e spesso odiato in più di un'occasione. Perché?

Perché il suo ruolo era quello del cattivo di turno oppure, nel migliore dei casi, del cattivo redento o del buono... ma fino ad un certo punto.

Per descriversi, Dennehy in una intervista disse: "Cerco di interpretare i cattivi come se fossero dei bravi ragazzi e i bravi ragazzi come se fossero dei cattivi"... un autoritratto perfetto a cui va aggiunto il non del tutto irrilevante particolare che era anche un grande attore.

Lo testimonia la sua carriera ed il lunghissimo elenco dei ruoli da lui interpretati al cinema, in tv e a teatro. Lo testimoniano le tante attestazioni di stima e affetto dei suoi colleghi. Tra questi quella di Silvester Sly Stallone, che lavorò con lui nel primo Rambo, dove Dennehy ricopre il ruolo dello sceriffo "cattivo", Will Teasle.

Questo il suo post su Instagram: