Se leggiamo i giornaloni di destra, Giorgia Meloni sta facendo molto bene, in Italia e all'estero. Questo per dire quanto la propaganda padronale manipoli la realtà. Quella che ti dice a caratteri cubitali che mentre la Meloni in Italia sta prendendo decisioni cervellotiche, all'estero sta collezionando una serie imbarazzante di due di picche.

Il mancato invito di Meloni all'incontro a Parigi tra Macron, Scholz e Zelensky; la cancellazione improvvisa del bilaterale con il presidente ucraino, che a Bruxelles quasi ignora la puffa mannara, certificano l’isolamento in cui ci ha trascinato in pochi mesi il Governo dei Peggiori. Nell'arco di un lasso di tempo, siamo passati da Giuseppe Conte che ha portato a casa quasi trecento miliardi di euro, a Giorgia Meloni di cui nessuno a Bruxelles ha dimenticato il flirt con l'Ungheria, la simpatia con la Russia, le minacce antieuropeista, le rivendicazioni sovraniste, le boiate sui migranti e il sentimentalismo per il Duce.

Se gli italiani hanno poca memoria e dimenticano in fretta il passato, all'estero la memoria è molto più lunga e certe sparate non le fanno passare. I tifosi di Fratelli d'Italia, quelli che quando cercano di difendere la loro paladina danno sfoggio a tutto il loro repertorio di argomenti velleitari, continuano a mostrare un insano attaccamento per i tetti di cristallo rotti, fregandosene se la sovranista sta lentamente ma inesorabilmente mandando il Paese in serie B.

A questa gente che nei comizi dicono “meno male che Giorgia c'è”, anche se questo è uno slogan di berlusconiana memoria riadattata per l'occasione, sarà tempo perso fargli notare che in Europa conta ancora Giuseppe Conte. L'unico che è riuscito ad avere soldi veri. L'unico che ha mediato in modo diplomatico la redistribuzione dei migranti senza sbattere i pugni sul tavolo dicendo che la pacchia è finita. L’unico che ha trattato con competenza nell’interesse del Paese. Cosa che non deve essergli costata fatica, visto che lui è un avvocato mentre Meloni serviva i piatti nei ristoranti e faceva la tata da Fiorello.

Dare il Paese nelle mani di una tizia che si è distinta per essere stata una record-woman di assenteismo in Parlamento e al Comune di Roma, e ministra fallimentare del Governo Berlusconi, non è stato una mossa per cui l'Italia sarà ricordata nei libri di storia. Al contrario: è stata una mossa rischiosa che avrà conseguenze negative non solo economiche, ma anche elettorali, perché la puffa mannata si accorgerà presto che, per restare a Palazzo Chigi e non essere defenestrata, dovrà fare tutte quelle cose che giurava che non avrebbe fatto.