1,18 miliardi spesi dalla Serie A nella sessione estiva di calciomercato per la stagione 2019/2020

Lunedì si è chiusa la sessione estiva del calciomercato per la stagione 2019/2020. Per quanto riguarda la Serie A, i club del nostro campionato quest'anno hanno speso in totale 1,18 miliardi di euro per rinforzare le rose dei loro calciatori.

Nell'edizione estiva dello scorso anno, quando per la prima volta si era superato il miliardo, il valore per i nuovi investimenti era stato di 1,12 miliardi di euro.

Secondo quanto riportato da Transfermarkt, la spesa per questa stagione riguarda 704 giocatori, per un'investimento medio da parte di ognuno dei 20 club di Serie A pari a quasi 59 milioni di euro.

Poiché tutte le squadre nel loro complesso hanno incassato oltre 840 milioni di euro, dalla cessione di 653 giocatori, il saldo tra entrate e uscite è dunque negativo per 337 milioni di euro, circa 17 milioni a testa.

Da stabilire però come sia ripartito per ogni club. Infatti, mentre ad esempio per la Fiorentina è negativo per soli 5 milioni di euro, per altre squadre la differenza potrebbe essere positiva, ed invece per alcune altre molto negativa.