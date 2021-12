VILLABATE (PA) – Tutti i bambini avranno l’occasione di scrivere e consegnare la propria lettera direttamente a Babbo Natale.

A Villabate, infatti, si terrà «Aspettando il Natale», iniziativa giunta ormai alla sua nona edizione.

L’appuntamento è per domani sabato 18 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 presso il giardino di Ohana in via Alcide De Gasperi (all’angolo con Corso Vittorio Emanuele).