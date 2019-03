Samsung Galaxy A90: il nuovo smartphone dell'azienda coreana non utilizzerà il notch... e neanche il foro nel display

Fino al 2018 si pensava che Samsung non avrebbe mai utilizzato il notch sui suoi smartphone, invece ci ha smentito lanciando da poco il Galaxy M20... e presto arriveranno i nuovi Galaxy A30 e Galaxy A50.

E proprio sulla pagina di questi due dispositivi è stata inserita (più o meno volontariamente) un'informazione sul Galaxy A90.

Qualcuno pensava che il Samsung Galaxy A90 potesse utilizzare, per la telecamera frontale il foro nel display, come il Galaxy A8s o come i nuovi Galaxy S10, S10+ e S10e. Invece, l'indizio riportato su quella pagina fa ritenere qualcosa di completamente diverso.

Pertanto, dato che nell'A90 non ci saranno fori nel display e nessun notch, come Samsung potrà mai utilizzare la fotocamera frontale... se non a scomparsa?