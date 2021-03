La gamma dei diffusori Hi-Pro di Pequod Acoustics è in continua espansione. Ed è ormai vista ed ascoltata in tutto il mondo.

Il marchio fiorentino ha infatti ormai distributori in gran parte d'Europa (Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Russia), Stati Uniti, Asia (Singapore, Cina, Laos, Myanmar, Hong Kong, Vietnam, Corea del Sud, Malesia) Dubai e Medio Oriente.

Nonostante la pandemia, i nuovi ordini si susseguono. Per questo il team di Pequod Acoustics in questo periodo si sta espandendo: per poter continuare produrre i suoi prodotti allo stesso modo, con la consueta qualità senza tempo.

Quando lo standard è così alto, la produzione richiede un impegno totale. Ecco perché le forme generose dei diffusori Pequod Acoustics daranno mostra di sé alla fiera ISE di Barcellona nella primavera del 2022 e non nel 2021.

Nel frattempo, chi ha voglia di vivere una Pequod Acoustics experience, dal vivo, perché gli occhi a volte non bastano... può contattare Pequod Acoustics o i suoi distribuitori.

Il sito ufficiale del brand fiorentino è: https://pequodacoustics.com

E non è tutto. Chi può solo godersi musica online, può comunque cliccare sulla pagina Facebook di Pequod per godersi un dj set che il dj italiano Pergola ha fatto qualche giorno fa a Firenze, sul terrazzo di Palazzo Pucci, con lo sfondo della splendida Cupola del Brunelleschi.

Questa la pagina:

www.facebook.com/pequodacoustics/videos/434672671141867