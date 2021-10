E' un periodo decisamente ricco di musica per l'artista bergamasco Komatsu San. Sabato 23 ottobre dalle 16 si esibisce, finalmente, live al Centro Sociale Pacì Paciana di Bergamo (via Mario Cermenati) per uno SwapParty che è un raduno dedicato al sound Hyperpop, il sound che in modo decisamente personale Komatsu San propone. Sul palco con lui anche Zerosin.

Inoltre, è appena uscito il suo nuovo singolo, la divertente e scatenata "Se loro". Ascoltarla - è già disponibile qui: https://bit.ly/Komatsu-SeLoro è una ventata d'energia e buonumore. Lo abbiamo incontrato e ci ha raccontato come è nato il suo nuovo singolo.



Come è nato questo "Se loro" ? Come l'hai realizzato? Un mio carissimo amico mi mandò durante l'estate scorsa le tracce vocali del pezzo, aggiungendo che le aveva registrate la sua fidanzata. Doveva essere una cosa divertente, un meme da tenere per noi.... ma lo spirito creativo ha preso il sopravvento ed è nata "Se loro"!

Il testo è davvero molto divertente. Mette insieme temi seri in modo decisamente scherzo, Sembra però anche un po' un romanzo… Trovo che il testo sia veramente geniale, sdogana certi temi scottanti in modo un po' politicamente scorretto senza offendere nessuno. Anzi legittimando un modo di essere che purtroppo viene ancora malvisto.

In effetti sembra essere molto più logico mettersi la gonna che la polo con il risvoltino…La gonna è sicuramente più moderna e al passo coi tempi, la combo polo-risvoltino è acqua passata ormai!

Di chi è la voce femminile che sentiamo nel pezzo?Per il testo e la voce dobbiamo ringraziare Le Sei - https://www.instagram.com/le__sei/ - che è la misteriosa donna che gestisce l'omonima pagina Instagram. Non è adatta ai permalosi.

A livello musicale "Se loro" è decisamente energica. Come la definiresti? La voglia di party ha preso il sopravvento e non ho potuto fare altro che tirare fuori i generi più sfacciatamente EDM che avevo a disposizione. Potremmo chiamarla un inno hardstyle!

Come credi che si ripartirà nei locali a livello musicale?Penso che pian piano aumenteranno la capienza disponibile fino a tornare a fare serate normali. Ne approfitto per annunciare un mio live sabato 23 ottobre al Centro Sociale Pacì Paciana di Bergamo.

La tua scena musicale di riferimento come ha reagito alla pandemia?

Le star direi non male. E' tutta gente ricchissima da cui le sorti non dipendono da qualche live saltato o uscita posticipata. Questo dimostra un po' la disparità tra chi è indipendente e chi ha le mani in pasta nel music business. Lo trovo triste, ma non ci si può fare granché.

Che musica ascolti in questo periodo?Sto riscoprendo dei classici del pop del passato. Principalmente Kylie Minogue e Madonna, ma anche qualcosa di più sperimentale come i The Art Of Noise. Voglio tornare a produrre più ispirato che mai!



CHI E' KOMATSU SAN?

Già nel 2012 Komatsu San faceva ballare alcuni party a Bergamo, la sua città natale. Nel 2013 metteva mano per la prima volta su una digital audio workstation e rimaneva stregato dal mondo della produzione musicale. Da qui nasce un un periodo di sperimentazioni sui suoni, giorno e notte. Komatsu San si è subito sentito a proprio nel miscelare elementi di diversi generi di musica elettronica.

Attualmente vive tra Bergamo e Milano, dove porta avanti i suoi progetti musicali mentre studia come tecnico del suono. Ha una presenza scenica decisamente curata, in bilico tra techno e punk. Sui social e non solo, lotta poi contro le barriere di genere e l'omotransfobia. A ottobre 2019 arriva poi l'album "Venejance". Subito dopo, a febbraio 2020, esce "Switchblade", una cavalcata tra pop ed elettronica, mentre nel settembre dello stesso anno arriva "XrightX", un brano trap dal retrogusto cloud rap. Il 2021 per Komatsu San inizia invece con un brano in italiano divertente e scatenato, "La bulla di Bollate". A fine maggio 2021 è invece uscita "Alchimia".

L'estate 2021 per Komatsu San è stata poi ricca di altri progetti musicali oltre ad "Alchimia". "Il 20 maggio è uscito il suo remix di Morfina di Kayla Trillgore, mentre ad ottobre è arrivata la divertente "Se Loro", presentata con un live al Centro Sociale Pacì Paciana di Bergamo.

FOTO HI RES, COPERTINA HI RES, BIO E INFO KOMATSU SAN

https://bit.ly/KomatsuSan-LTC-press

KOMATSU SAN - SE LORO SU SPOTIFY

https://bit.ly/Komatsu-SeLoro