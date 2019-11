Molti produttori provano ad entrare nel mercato degli smartphone utilizzando il successo del loro brand per spingere gli utenti ad acquistare od utilizzare i loro prodotti e i loro servizi. In passato, per esempio, sul mercato è arrivato uno smartphone a marchio Commodore, anche se - a dire il vero - non ha ottenuto un grandissimo successo. Oggi, è il turno di TikTok, il famoso social che ha presentato lo Smartisan Jianguo Pro 3.

Lo Smartisan Jianguo Pro 3 è uno smartphone dalle buone caratteristiche e dal design accattivante che viene proposto ad un prezzo interessante. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per raggiungere un buon successo, anxche se non dispone del chip NFC per i pagamenti e del jack audio da 3.5 mm.



Le caratteristiche dello Smartisan Jianguo Pro 3

Display: AMOLED, 6.39″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 855 Plus

GPU: Adreno 640

RAM: 8/12GB

Memoria interna: 128/256GB

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou

Fotocamera posteriore: quadrupla (48MP + 13MP + 8MP + 5MP), quadruplo flash LED

Fotocamera frontale: 20MP

Batteria: 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display