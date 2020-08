Dopo la seconda giornata di quarti di Europa League, con un irriconoscibile Wolverhampton che si è arreso al Siviglia per 1-0 rinunciando a giocare la sua partita per quasi tutti i 90 minuti e con un prevedibile Shakhtar che si è "bevuto" il Basilea per 4-1, alle semifinali si affronteranno tra loro Siviglia e Manchester (domenica 16 agosto alle 21 a Colonia) e Inter e Shakhtar, che giocheranno esattamente 24 ore dopo, ma sul campo di Dusseldorf.

Frattanto, questa sera alle 21, a Lisbona l'Atalanta tenterà di proseguire il suo cammino in Champions League, ma dovrà superare un ostacolo, piuttosto duro, rappresentato dal Paris Saint Germain.

Gasperini non potrà schierare la migliore formazione, perché non saranno disponibili Gollini e Ilicic.

Il gioco dell'Atalanta, ormai è noto a tutti, è l'esatto opposto del difensivismo. La filosofia dei bergamaschi è segnare un gol in più rispetto agli avversari. Beninteso, non è che questo significhi non difendersi, ma il rischio di esporsi alle ripartenze degli avversari è alto.

La qualità dei difensori dell'Atalanta non è identica alla qualità dei suoi attaccanti, fatta eccezione per il portiere, Gollini, che però, come abbiamo visto, stasera non potrà scendere in campo. In attacco Ilicic sul centro destra è solito fare da "controfigura" a Gomez che agisce a sinistra, garantendo maggiore imprevedibilità alla manovra e consentendo al "Papu" di prendere delle pause... ogni tanto. Ma anche Ilicic non sarà della partita.

Quindi, l'Atalanta dovrà affrontare non al meglio il PSG che, però, a sua volta sarà ancor più in emergenza, dovendo fare a meno di Di Maria, Verratti, Kurzawa e Mbappé.

Per questo, il risultato non può dirsi scontato in partenza, anche se l'Atalanta potrebbe rischiare di risentire, a livello psicologico, dello stress derivante da una partita così importante, uno stress cui non ha ancora fatto l'abitudine, al contrario dei francesi.

Gli altri tre incontri dei quarti di Champions si svolgeranno da giovedì a sabato, con Lipsia - Atletico, Barcellona - Bayern Monaco, Manchester City - Lione.