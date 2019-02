Dal 18 febbraio i primi test a Barcellona delle nuove vetture di Formula 1 2019

Dopo Haas e Toro Rosso, la Williams oggi ha presentato i nuovi colori della vettura che accompagneranno il team in quella che dovrà essere la stagione del suo rilancio, dopo un pessimo 2018 che l'ha visto piazzarsi all'ultimo posto nella classifica costruttori.

Sulla nuova livrea blu, bianca e nera spiccherà il marchio del nuovo sponsor, Rokit. I piloti che scenderanno in pista saranno il campione del mondo di Formula 2 George Russell e Robert Kubica.





Welcome to the world @rokitofficial Williams Racing! pic.twitter.com/7zUZEKk6Hn