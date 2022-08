Mirko Alivernini si contraddistingue per essere il primo regista in Italia ad avere introdotto nelle sue opere una metodologia a doppia intelligenza artificiale.

Nel corso della 79esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in un evento all'interno dello spazio Ente Fondazione dello Spettacolo (Sala Tropicana 2, Hotel Excelsior), terrà una masterclass intitolata "Mirko Alivernini: cinema 2.0", durante la quale racconterà la sua modalità di fare cinema attraverso l'utilizzo di uno smartphone.

L'evento è previsto il 7 settembre alle h 12:00. Mirko Alivernini, inoltre, presenterà in anteprima internazionale il suo nuovo thriller noir, interamente girato e montato con lo smartphone, dal titolo "The Clown", con il supporto dell'Accademia Silvestrini. L'opera ha per protagonisti Mauro Mascitti, Giulio Dicorato, Valerio Rota Vega, Massimo Vanni e Roberta Aguzzi.

La linea del regista romano - il quale ha fondato anche una propria casa di produzione "Mainboard Production" - consiste nel perseguire l'ideale di un cinema in grado di rappresentare bellezza tramite le nuove tecnologie. Tutte le sue opere cinematografiche sono frutto di uno studio sui mezzi e sulle app affinché siano sempre più performanti nel raggiungere livelli di professionalità attraverso lo smartphone.

Di progetto in progetto si impegna affinché la Settima Arte possa essere il risultato di un connubio ideale di narrazione e innovazione per un nuovo "cinema 2.0".

Il 7 settembre, oltre al regista Mirko Alivernini, presenzieranno il CEO di Roma Film Academy Corrado Camilli, gli attori Valerio Rota Vega, Massimo Vanni, Roberta Aguzzi, Suamy Forestieri e l'ufficio stampa della Mainboard Production Miriam Bocchino. L'evento sarà supportato come sponsor ufficiale da Panatta Sport.