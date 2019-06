Chiesa all'Inter o alla Juve? No, sarà un giocatore della Fiorentina anche il prossimo anno

In attesa di conoscere se e quando cambierà la proprietà della Fiorentina, la società viola ha rilasciato un comunicato per far sapere quale sarà il futuro di Federico Chiesa nella prossima stagione:

"Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa - dice la nota della società viola - e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costruirà".

Pertanto, almeno se la proprietà dovesse rimanere quella della famiglia Della Valle, il "per quanto ci riguarda" fa intendere che per loro Chiesa sarà un giocatore viola anche il prossimo anno... Per quanto riguarda Chiesa rimane da vedere che cosa ne pensa lui.

Il comunicato, però, considerando che in passato ciò non era mai accaduto per altri giocatori "in bilico", potrebbe anche essere considerato come un favore in base ad una precisa richiesta della nuova proprietà.

L'incontro forse decisivo per il passaggio di mano della società viola, infatti, potrebbe tenersi già questo martedì. Rocco Commisso è arrivato a Milano domenica sera, mentre Diego Della Valle è atteso nel capoluogo lombardo nella serata di oggi.