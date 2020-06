Da pochi giorni è disponibile su Beatport, Spotify e gli altri portali musicali "Wind", il nuovo singolo della dj producer toscana Ross Roys. "Il testo dice: 'I will be wind", I will be smoke, open your wings and fly away", free, free, free...' (sarò vento, sarò fumo, apri le tue ali e vola via, libero libero libero)", spiega Ross Roys. E' un viaggio musicale decisamente techno. La cassa e la drum machine spingono, ma non troppo e lasciano spazio a synth ed echi che sembrano perfetti per un volo interstellare... O per fare da contrappunto a un vento marziano. E' un brano da ascoltare, non solo da ballare, perché fluisce in modo originale

"Wind è nata in un momento in cui avrei voluto essere vento per potermi muovere, essere libera di andare lontano". E' evidentemente una sensazione che qualche mese fa hanno avuto in tanti, in Italia e in tutto il mondo. "La voce è quella di mio marito, che è bella. Sarebbe pure intonato, se solo avesse voglia di cantare... questa volta vista la situazione, ha fatto uno sforzo. Fino a un certo punto però, infatti più che un cantato quello di 'Wind' è un parlato, non un cantato", conclude Ross Roys.

Ross Roys - Wind su Spotify e Beatport

open.spotify.com/album/2Y8vjKG7mmBbuWnjgm92JZ?si=NM_b26ciS7SMTfRREoBmmg

www.beatport.com/release/wind/2979866



Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.

Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…

Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records.

"L'8 marzo pubblico sul mio canale MixCloud un dj set dedicato a tutte le techno girls che in questo periodo non possono andare a ballare e divertirsi", racconta Ross Roys, dj producer toscana che da tempo fa scatenare i club underground tra l'Italia e Ibiza. "E' una piccola iniziativa, ma spero regali un po' di energia in un momento così difficile per tutti".







MEDIA INFO / PHOTO HI RES / ROSS ROYS:

https://lorenzotiezzi.it/ross-roys-dj/