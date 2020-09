LaLiga qualche giorno fa ha rilasciato una dichiarazione in cui si schierava dalla parte del Barcellona nel sostenere la tesi secondo la quale Leo Messi, se avesse voluto recedere dal contratto che lo lega al club catalano, avrebbe dovuto (o chi per lui) soddisfare la clausola rescissoria da 700 milioni di euro.

Secondo Messi, invece, non sarebbe così, perché lui avrebbe esercitato il diritto, previsto nel contratto, di liberarsi anticipatamente a parametro zero con una semplice comunicazione al club. Per il presidente del Barcellona, Bartomeu, tale possibilità sarebbe scaduta lo scorso 10 giugno.

Nel primo pomeriggio di venerdì, Jorge Messi, padre e procuratore del campione argentino, ha pubblicato una nota inviata a LaLiga in cui dichiara che suo figlio non deve pagare alcun importo per andare a giocare in un'altra squadra... fin da subito.

Infatti, la clausola 8.2.3.6 del contratto firmato tra il club e il giocatore - che secondo il Barcellona sarebbe scaduta - per Jorge Messi era da intendersi ancora valida nel momento in cui il figlio l'ha invocata, poiché è relativa alla conclusione della stagione in corso e non vi è specificata alcuna data.

Poco dopo che la nota di Jorge Messi è uscita sulla stampa, è arrivata la replica de LaLiga in cui si afferma che quanto dichiarato dal padre di Messi non scioglie il figlio dal suo legame con il Barcellona, perché vi erano altre parti del contratto - da lui non citate - che lo confermerebbero.

Stando così le cose, sembrava evidente che la querelle tra Messi e Barcellona si sarebbe potuta risolvere solo in tribunale.

Invece, poco dopo le quindici, arriva il colpo di scena.

TyC Sports, il quotidiano argentino che aveva annunciato in esclusiva il fax con cui Messi voleva rescindere il contratto con il Barcellona, ha fatto sapere che il n. 10 argentino ha deciso di rimanere tra i blaugrana ancora un anno, fino alla naturale scadenza del contratto.

Sempre secondo TyC Sports, Messi ha preso tale decisione per dare la priorità alla famiglia, alla città e agli anni da lui trascorsi nel club. Nelle prossime ore, sarà lo stesso Messi a comunicarlo ufficialmente tramite un comunicato o una intervista che - pare - avrebbe rilasciato già questa mattina.