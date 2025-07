Amichevoli: falsa partenza per il Napoli, Conte ko con l’Arezzo

Inizia con il piede sbagliato la stagione 2025/26 del Napoli: i Campioni d’Italia vanno clamorosamente ko per 2-0 a Dimaro contro l’Arezzo. Nella giornata degli esordi di Kevin De Bruyne, Beukema, Lang e Lucca i toscani la sbloccano grazie al calcio di rigore trasformato da Pattarello al 38’ (fallo proprio di Lang). Nella ripresa Lukaku e Neres provano a pareggiarla (palo del brasiliano), ma al 90’ Varela chiude i conti con il raddoppio.

Esordio amaro per il Napoli di Antonio Conte, che nel primo test stagionale a Dimaro viene sconfitto 2-0 per mano dell’Arezzo. Nella prima frazione di gioco tanti esordi per i partenopei: partono dal primo minuto De Bruyne, Marianucci, Lucca e Lang. Il belga ex Manchester City prova subito ad inventare in avanti, ma dopo la mezzora i toscani stappano clamorosamente la partita: calcio di rigore trasformato al 38’ da Pattarello a causa di un fallo di Noa Lang.

All’intervallo gli ospiti sono avanti nel punteggio, con Conte che cambia dieci uomini nella ripresa: esordio anche per Beukema, con Anguissa che resta l’unico a continuare il match. Lukaku e Neres si mettono subito in moto per riportare l’incontro in equilibrio, con tante occasioni create. Al 72’ il brasiliano colpisce anche un palo, ma è l’ultimo squillo degli azzurri. Al 90’, a tempo praticamente scaduto, Varela sfrutta l’errore di Mazzocchi e insacca il clamoroso 2-0 finale. I Campioni d’Italia vanno ko nella prima amichevole estiva, con Antonio Conte che deve far fronte all’equilibrio trovare con i tanti nuovi acquisti arrivati dal calciomercato.