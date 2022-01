Il Dipartimento per gli Affari territoriali del Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Milazzo, nell’ambito delle risorse a disposizione per la realizzazione di investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, la somma di 250 mila euro per il biennio 2022/2023, che dovranno essere eseguiti entro il 30 luglio per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi al prossimo anno.

I contributi saranno erogati per l’80%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 30 luglio di ciascun anno, e il restante 20% previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal direttore dei lavori. L’Amministrazione ha già dato input agli uffici per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla definizione dell’appalto da eseguire.

Nel frattempo in città hanno avuto concreto inizio anche i lavori, finanziati dalla Città Metropolitana di Messina in un programma di messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze di un gruppo di strade provinciali ricadenti nel territorio compreso tra Villafranca Tirrena e Milazzo, per il ripristino dei marciapiedi della S.P. 72a/Marina Garibaldi – Punta Cirucco.

L’intervento, disposto da Palazzo dei Leoni per un importo complessivo di 800.000 euro, punta non solo al ripristino dei marciapiedi; ma anche ad altri interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza della percorribilità delle strade.