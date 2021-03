È terminata in parità 3-3 la sfida per la 6.a giornata di ritorno tra Sassuolo e Napoli, una partita spettacolare, dal risultato incerto fino all'ultimo secondo.

È iI Sassuolo ad aprire le marcature, con i padroni di casa che vanno due volte in vantaggio, la prima su autorete di Maksimovic su punizione di Berardi al 36' e poi grazie al rigore trasformato sempre da Berardi nel recupero del primo tempo).

A metà dei primi 45 minuti il Napoli è sotto di un gol, grazie a Zielinski che va in rete al 38', poi con Di Lorenzo ottiene il pari al 72'.

Nel finale, doppio rigore concesso dall'arbitro Marini, con il Napoli che va in vantaggio al 90' con Insigne e il Sassuolo che pareggia 3 - 3 con Caputo al 95'. Anche se non fa punteggio, meritano di essere citati i due legni colpiti nella ripresa dal Sassuolo con Caputo e Berardi.

In classifica il Napoli sale a 44 punti, il Sassuolo a 36, entrambe in lizza per l'accesso alle coppe europee della prossima stagione.

Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1367191741305155589