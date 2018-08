Al via il 24 agosto la stagione 2018/2019 della Serie B

La Serie B inaugura, insieme alle polemiche per un campionato che si disputerà a 19 squadre, la stagione 2018/2019 con l'incontro di venerdì 24 agosto alle 21, in programma allo stadio Rigamonti di Brescia, con la squadra locale che affronta il Perugia.

Anche quest'anno, la Serie B apre la propria stagione con una cerimonia che, a causa dei numerosi morti causati dalle tragedie che hanno colpito il Paese negli ultimi giorni, è stata rivista per renderla più sobria e adatta al momento.

Prima dell’ingresso in campo di Brescia e Perugia, 19 bambini in rappresentanza delle squadre che prendono parte al campionato, indossandone le maglie, prenderanno posto sul rettangolo di gioco posizionandosi all’altezza del cerchio di centrocampo sventolando il telo della Serie BKT.

Poi l’inno italiano, che tradizionalmente apre il campionato della Serie B, che sarà suonato dopo che Brescia e Perugia avranno fatto il loro ingresso in campo.

Subito prima dell’inizio del match infine verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Genova e del Pollino, in favore delle quali la Lega B ha in programma di adottare iniziative di sostegno.